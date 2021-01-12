Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 20 566 случаев заболевания

В регионе сократилась смертность и число новых случаев. Индекс основан на суммарном количестве заболевших и умерших от коронавируса в течение минувшей недели с 4 по 10 января, а также числе тех, кто болеет коронавирусом по состоянию на конец недели.COVID-19 подтвержден у 157 человек. Днем ранее эта цифра была больше - 158 заболевших. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 20 566 случаев заболевания