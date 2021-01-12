Его жизнь была похожа на приключенческий роман: путешественник, золотоискатель, писатель и журналист. 12 января родился знаменитый Джек Лондон. Его книги и сейчас читают люди по всему миру. В

Его жизнь была похожа на приключенческий роман: путешественник, золотоискатель, писатель и журналист. 12 января родился знаменитый Джек Лондон. Его книги и сейчас читают люди по всему миру. В этом году исполнилось 145 лет со дня рождения писателя. Поклонников его творчества немало и среди владимирцев. Ангелина, жительница г. Владимира: Читала где-то год назад “Сердца трёх”, очень