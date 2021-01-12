Новые авто направят на курьерскую работу, выемку писем и оказание услуг юридическим лицам по доставке корреспонденции.

Автопарк Управления федеральной почтовой службы во Владимирской области получит 31 автомобиль. Среди них - восемь цельнометаллических фургонов «ГАЗ 27427», восемь фургонов «ГАЗ 3010 GA», четыре «Ford Transit», два «УАЗ 374195» и девять машин марки «Lada Largus». В ближайшее время техника прибудет на базу ведомства. На маршруты она выйдет после оформления в ГИБДД.Новые авто направят на курьерскую работу, выемку писем и оказание услуг юридическим лицам по доставке корреспонденции.Ожидается, что пополнение позволит сократить сроки доставки писем, снизить расходы на ГСМ, техобслуживание и ремонт.