Не справился с управлением и улетел в кювет. Как сообщают в госавтоинспекции, авария произошла в Судогодском районе на автодороге Мошок – Воровского. По предварительной информации

Не справился с управлением и улетел в кювет. Как сообщают в госавтоинспекции, авария произошла в Судогодском районе на автодороге Мошок – Воровского. По предварительной информации водитель иномарки “Хендэ Акцент”, житель поселка Воровского, двигаясь по заснеженной трассе, не учёл погодные условия. В результате машина стала неуправляема и улетела в кювет. Полиция говорит о том, что пострадал