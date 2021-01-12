Мероприятие пройдёт с 14 по 17 января.

Из-за коронавируса ежегодный карнавальный забег Дедов Морозов состоится в режиме онлайн. Мероприятие пройдёт с 14 по 17 января. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.«К участию допускаются все желающие. Места для старта и финиша самостоятельно выбираются участниками события. Минимальная дистанция - 600 метров. Обязательно наличие атрибутов Деда Мороза или Снегурочки. В зачёт принимаются дистанции, преодоленные на открытом воздухе», - уточняют условия акции в мэрии Владимира.Расстояние необходимо зафиксировать на беговом трекере, а также на фото или видео. Скриншот, фото или видеоролик участник должен отправить на электронную почту или в соцсетях: и . Также информацию можно опубликовать в соцсетях - Вконтакте и Instagram, c хэштегом #ЗДМ2021Владимир, и ссылкой на @sledizanami33. Аккаунт должен быть открытым, а запись доступна всем пользователям.Победителей определят в девяти номинациях:«Самый юный Дед Мороз»;«Самая юная Снегурочка»;«Самый опытный Дед Мороз»;«Самая опытная Снегурочка»;«Самая спортивная семья»;«Самый длинный забег»;«Самый креативный видеоролик»;«Самый нарядный Дед Мороз»;«Самая нарядная Снегурочка».Ещё троих чемпионов выберут случайным образом, из общего списка заявившихся. Справочная информация доступна по телефону: 8 (4922) 77-86-64.