Белорусский президент Александр Лукашенко сделал заявление. Глава республики готов вести диалог с оппозицией.

Белорусский президент Александр Лукашенко сделал заявление. Глава республики готов вести диалог с оппозицией.12 января Александр Лукашенко встретился с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем. Президент сообщил, что согласен сесть за стол переговоров с представителями оппозиции, чтобы обсудить поправки в Конституцию.При этом Лукашенко подчеркнул, что будет вести разговор о будущем страны только с честными людьми, а не предателями. "Но не перед кем мы на колени не встанем!", – приводит слова главы Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого".Ранее президент дал большое интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде. Лукашенко рассказал, что проект обновленной Конституции будет готов к концу этого года, после чего его вынесут на референдум.Глава республики отказался раскрыть подробности, отметив, что поправки будут касаться перераспределения полномочий, партийной системы и некоторых экономических и политических вопросов.Напомним, в начале августа по республике прокатилась волна протестных акций. По данным независимых СМИ, в демонстрациях приняло участие более одного миллиона человек. Демонстранты потребовали отставки .Зимой протестная активность в стране пошла на спад. Представители оппозиции рассказали, что в начале марта люди начнут вновь массово выходить на улицы. "Александру Лукашенко мало не покажется", – уточнили они.