Илон Маск недолго продержался в статусе богатейшего миллиардера мира. Первую строчку в списке Forbes вернул себе основатель Amazon Джефф Безос, покинувший ее 8 января.

Основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск вернулся на второе место в рейтинге богатейших людей планеты Forbes, уступив первенство основателю Amazon Джеффу Безосу.По данным обновляемого в реальном времени Forbes Real-Time, после завершения торгов на американских биржах состояние Илона Маска оценивалось в $175,7 млрд. В понедельник оно сократилось на $14 млрд, или 7,4%. Состояние Безоса оценивалось в $181,9 млрд. За день оно уменьшилось на $3,8 млрд, или 2,06%.Илон Маск стал самым богатым бизнесменом в мире, обогнав главу Amazon Джеффа Безоса, в пятницу, 8 января. Тогда его состояние увеличилось на $9 млрд и составило $186,5 млрд. Состояние Безоса, по данным Forbes Real-Time оценивалось тогда в $185,1 млрд, за день оно выросло на $449 млн.За последний год состояние Илона Маска увеличилось больше чем на $160 млрд с марта 2020 года. Тогда оно составляло $24,6 млрд. В основном рост обеспечивают акции Tesla, который в 2020 году прибавили к стоимости 720%. Акции Tesla росли на протяжении 2020 года на фоне растущей уверенности Уолл-стрит в том, что переход промышленности в сторону электромобилей ускоряется. Кроме того, 21 декабря Tesla была добавлена в индекс S&P 500.