Несмотря на пандемию и экономические сложности, столица продолжает модернизировать пассажирский общественный транспорт. В 2021 году в городе появятся 337 новых вагонов метро и 109 трамваев. Комфортный и удобный общественный транспорт будет доступен всем москвичам.

Несмотря на пандемию и экономические сложности, столица продолжает модернизировать пассажирский общественный транспорт. В 2021 году в городе появятся 337 новых вагонов метро и 109 трамваев. Комфортный и удобный общественный транспорт будет доступен всем москвичам.Сейчас московский общественный транспорт – один из самых современных в мире. За последние годы городской автобусный парк обновлен на 100%, трамвайный – на 78%, а метро – на 63%.Продолжается развитие электрического транспорта. Московский электробусный парк стал крупнейшим в Европе – сейчас в нем уже 600 машин.Кроме того, по столичным маршрутам ходят 460 современных трамваев. А по Московским центральным диаметрам курсируют комфортные поезда "Иволга", ЭП2Д и "Ласточка".Обновление общественного транспорта Москвы продолжится в наступившем году. Столичная подземка получит 337 вагонов метро. Всего в ближайшие три года в метрополитене появятся 1,3 тысячи вагонов новой модели "Москва-2020".Продолжится модернизация и наземного транспорта. В 2021 году город получит 400 электробусов, 109 новых трамваев, более 800 автобусов для "Мосгортранса", еще столько же выведут на маршруты частные перевозчики. Комфортный и удобный общественный транспорт станет доступен всем москвичам, вне зависимости от района проживания."Это важная городская программа, которую нельзя останавливать даже во время финансовых сложностей", – подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин.Новые поезда нужны не только для повышения комфорта пассажиров. Московский метрополитен активно развивается, открываются новые станции, поэтому без дополнительных составов не обойтись.В 2021 году запланировано открытие 11 станций Большой кольцевой линии: "Карамышевская", "Мневники", "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Калужская" и "Зюзино". Они расположены на западном, юго-западном и южном участках нового пересадочного контура.