На момент происшествия в отношении нарушителя и членов его семьи приходилось около 15 исполнительных производств.

Должник из Мурома не хотел отдавать судебным приставам автомобиль, подлежащий аресту. Находясь за рулём, мужчина собирался скрыться и наехал на сотрудника ведомства.При этом он пытался задавить ещё двух сотрудников ФССП.Против нарушителя возбудили уголовное дело. Свою вину «гонщик» не признал. Дело передано для рассмотрения в суд.На момент происшествия в отношении муромлянина и членов его семьи приходилось около 15 исполнительных производств.