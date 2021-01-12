Прокуратурой Гороховецкого района устранены нарушения законодательства об антитеррористической защищенности объекта.
Прокуратурой
Гороховецкого
района устранены нарушения законодательства
об антитеррористической защищенности объекта.
Ей совместно с
Росгвардией была
проверка соблюдения ООО «Транзит-Сервис» законодательства о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
на нефтебазе, расположенной в деревне
Кондюрино
.
Выявлены нарушения требований законодательства об антитеррористической защищенности.
В этой связи прокурором района в адрес директор
а ООО
«Транзит-Сервис» внесено представление, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Кроме того, по постановлению прокурора решением мирового судьи ООО «Транзит-Сервис» признан виновным в
н
арушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса со штрафом
30 тыс. рублей.