Прокуратурой Гороховецкого района устранены нарушения законодательства об антитеррористической защищенности объекта.

ПрокуратуройГороховецкогорайона устранены нарушения законодательстваоб антитеррористической защищенности объекта.Ей совместно сРосгвардией былапроверка соблюдения ООО «Транзит-Сервис» законодательства о безопасности объектов топливно-энергетического комплексана нефтебазе, расположенной в деревнеКондюриноВыявлены нарушения требований законодательства об антитеррористической защищенности.В этой связи прокурором района в адрес директора ООО«Транзит-Сервис» внесено представление, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Кроме того, по постановлению прокурора решением мирового судьи ООО «Транзит-Сервис» признан виновным варушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса со штрафом30 тыс. рублей.