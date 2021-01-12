Глава Госдепартамента США Майк Помпео отменил запланированную поездку в Европу, передает . Были отменены и все остальные поездки, назначенные на ближайшую неделю. Причина – инаугурация избранного президента США Джо Байдена.

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