Глава Госдепартамента США Майк Помпео отменил запланированную поездку в Европу, передает . Были отменены и все остальные поездки, назначенные на ближайшую неделю. Причина – инаугурация ..
<a href="https://33live.ru/novosti/12-01-2021-otmenen-vizit-pompeo-v-evropu.html" target="_blank">Отменен визит Помпео в Европу</a> - Глава Госдепартамента США Майк Помпео отменил запланированную поездку в Европу, передает . Были отменены и все остальные поездки, назначенные на ближайшую неделю. Причина – инаугурация ..
[url=https://33live.ru/novosti/12-01-2021-otmenen-vizit-pompeo-v-evropu.html]Отменен визит Помпео в Европу[/url] - Глава Госдепартамента США Майк Помпео отменил запланированную поездку в Европу, передает . Были отменены и все остальные поездки, назначенные на ближайшую неделю. Причина – инаугурация ..