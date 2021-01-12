Повысится ли цена проезда на общественном транспорте областной столицы? Мэрия заявила, что против этого. Чиновники рассказали, что ещё в прошлом году компании-перевозчики заявили о

Повысится ли цена проезда на общественном транспорте областной столицы? Мэрия заявила, что против этого. Чиновники рассказали, что ещё в прошлом году компании-перевозчики заявили о необходимости повышения платы за одну поездку – в автобусах на 7 рублей, в троллейбусах – на 4 рубля. Игорь Ефремов, зам. руководителя городского Управления общественных связей и СМИ: Работающие во Владимире