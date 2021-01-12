28 декабря в деревне Ивонино Селивановского района сгорел дом, а вместе с ним всё нажитое имущество, все вещи и документы.

28 декабря в деревне Ивонино Селивановского района сгорел дом, а вместе с ним всё нажитое имущество, все вещи и документы.Мы просим всех неравнодушных помочь людям в этой трудной ситуации. Принимается любая помощь: вещами (размер одежды - 52, 54; размер обуви – 39), посудой, мебелью и т.д. Большое спасибо всем, кто откликнется!Контакты:Телефон: 89209222941, Елена.или вы можете написать .