Разговор белорусского президента с российской журналисткой посмотрели более 250 тысяч раз. Большинство пользователей негативно оценили видео. Что не так с интервью Александра Лукашенко, рассказал политолог Дмитрий Болкунец.

Разговор белорусского президента с российской журналисткой посмотрели более 250 тысяч раз. Большинство пользователей негативно оценили видео. Что не так с интервью Александра Лукашенко, рассказал политолог Дмитрий Болкунец.По мнению аналитика, телеведущая Наиля Аскер-Заде попыталасьобелить белорусского лидера в глазах зрителей. На видеозаписи АлександрЛукашенко выглядит как заботливый и благородный отец нации.Журналистка не спросила президента ни о репрессиях, ни о бегствелюдей из страны. Также она не поинтересовалась, почему Лукашенко активнонаступал на Россию, обвинял ее в попытках свергнуть его."Лапши на уши он ей так здорово навешал, что даже придворнаясобачка уснула на столе", – обратил внимание Болкунец.Ранее интервью Александра Лукашенко раскритиковал политолог Богдан Безпалько. Он назвал президента Белоруссии "врагом России". "Зачем пиарить его на наших каналах?", – эксперт.Напомним, в Белоруссии уже несколько месяцев проходят демонстрации. Оппозиция обвиняет руководство страны в подделке результатов выборов президента и требует отставки Александра Лукашенко.Из-за похолодания в стране произошел спад протестной активности. Представители оппозиции рассказали, что люди . "Лукашенко мало не покажется", – предупредили они.