Похитителя первоклассника Савелия Роговцева оставили в СИЗО ещё на полтора месяца. В Ковровском городском суде продлили срок содержания под стражей 26-летнему Дмитрий Копылову. Под арестом

Похитителя первоклассника Савелия Роговцева оставили в СИЗО ещё на полтора месяца. В Ковровском городском суде продлили срок содержания под стражей 26-летнему Дмитрий Копылову. Под арестом пока идёт следствие он будет находиться до 27 февраля 2021-го года. Напомним, под стражей житель Камешковского района Дмитрий Копылов находится с ноября. Именно тогда его и задержали. В своём частном