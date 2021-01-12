Возбуждены уголовные дела - за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц, и за нарушение правил управления боевой техникой.

Проведёт под арестом два месяца. 26-летний водитель грузовика из Владимирской области, задержанный после смертельного ДТП в Подмосковье, не признает вину, сообщает .По мнению водителя, военные не обеспечили безопасность прохождения колонны. Напомним, произошла накануне. По предварительной информации, водитель Скании не справился с управлением и въехал в один из автобусов военной автоколонны с личным составом. , более 40 получили травмы. Возбуждены уголовные дела - за нарушение ПДД , повлекшее смерть двух и более лиц, и за нарушение правил управления боевой техникой.