Солдатский котелок с подписью помог владимирским поисковикам установить судьбу пропавшего без вести солдата из Вязниковского района.

Солдатскийкотелок с подписью помог владимирским поисковикам установить судьбу пропавшего без вести солдата из Вязниковского района.Его нахождение было неизвестно с первого месяца Великой Отечественной войны.Теперь о гибели отца узнали дочь и сын красноармейца Анатолия Лющанова. В феврале прошлого года под Смоленском в районе Рудни местный поисковик Виктор Серднев и его товарищи нашли яму с останками пяти советских воинов. Все они погибли между 14-ым и 16-ым июля 41 года. Тогда там дивизии Красной Армии вели оборонительные бои с немцами. Как сообщают поисковики, силы были неравны. Бойцы погибли на поле сражения. По личным вещам удалось установить, что двое солдат родом из Владимирской области: ложка и котелок с соответствующими надписями: "Вася Самсонов", "Ковров 40г." и "Лющанов". О красноармейце Анатолии Лющанове известно, что он родился в деревне Кузнечиха, был искусным плотником и делал мебель для всей округи.