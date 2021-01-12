Органам власти необходимо усилить контроль за обеспечением населения нормальными условиями жизнедеятельности.

Из-за ухудшения погоды в Костромской области режим повышенной готовности продлён до 18 января. В пресс-службе правительства региона отмечают, что в этот период повышается вероятность ДТП, заторов на дорогах, роста количества пожаров и аварий в системе ЖКХ.Руководителям исполнительных органов государственной власти необходимо обеспечить готовность к ликвидации последствий ЧС. Главам муниципалитетов предписано организовать мониторинг и своевременное реагирование на нарушения нормальной жизнедеятельности населения.«ГУ МЧС России по Костромской области необходимо организовать оповещение населения региона об ухудшении погоды», - говорится в пресс-релизе пресс-службы губернатора.ГИБДД региона рекомендовано контролировать состояние автомагистралей федерального и местного значения.