В соответствии с "Правилами обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории Владимира" собственники или уполномоченные ими лица обязаны ежедневно осматривать и очищать крыши, карнизы, балконы, лоджии, козырьки, водосточные трубы от снега и сосулек.

В соответствии с "Правилами обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории Владимира" собственники или уполномоченные ими лица обязаны ежедневно осматривать и очищать крыши, карнизы, балконы, лоджии, козырьки, водосточные трубы от снега и сосулек.Городская администрация напоминает, что за неисполнение этих требований предусмотрена административная ответственность. Согласно п. 1 ст. 12 Закона Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области», нарушение такого рода влечет административный штраф для граждан в размере от 800 до 3000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 20000 рублей, для юридических лиц — от 10000 до 50000 рублей.За повторное нарушение сумма штрафа повышается: для граждан — от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 20000 до 50000 рублей, для юридических лиц — от 50000 до 200000 рублей.Жители города Владимира могут направить свои замечания на качество уборки уличных территорий в диспетчерскую службу МКУ «Центр управления городскими дорогами» по телефонам: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.По вопросам уличного освещения следует обращаться в диспетчерскую службу о наружному освещению МКУ «Благоустройство»: телефон 43-21-23.Жалобы на качество и оперативность зимней уборки управляющими компаниями можно сообщать на «горячую линию» управления ЖКХ администрации г. Владимира по телефону 53-26-30 (с 8.30 до 17.00 ежедневно, в рабочие дни).