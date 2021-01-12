В ходе рейдов проверено более 250 единиц автотранспорта, выявлено более 100 нарушений ПДД.

Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району 1 по 10 января текущего года проведены массовые проверки водителей.В ходе рейдов проверено более 250 единиц автотранспорта, выявлено более 100 нарушений ПДД.В отношении 42 граждан составлены административные материалы по ч. 3.1 ст.12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств).Задержаны и отстранены от управления четыре водителя с признаками алкогольного опьянения.Кроме этого, 62 нарушителя были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует).Инспекторы ДПС не только привлекали к административной ответственности водителей, но и проводили с ними профилактические беседы о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.