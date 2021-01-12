В ходе рейдов проверено более 250 единиц автотранспорта, выявлено более 100 нарушений ПДД.
Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району 1 по 10 января текущего года проведены массовые проверки водителей.
В ходе рейдов проверено более 250 единиц автотранспорта, выявлено более 100 нарушений ПДД.
В отношении 42 граждан составлены административные материалы по ч. 3.1 ст.12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств).
Задержаны и отстранены от управления четыре водителя с признаками алкогольного опьянения.
Кроме этого, 62 нарушителя были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует).
Инспекторы ДПС не только привлекали к административной ответственности водителей, но и проводили с ними профилактические беседы о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.