Приоритетные направления деятельности - надзор за исполнением законодательства о труде, здравоохранении, образовании, исполнение национальных проектов.

Сегодня профессиональный праздник сотрудников прокуратуры России. Минувший год оказался непростым, но несмотря на возросшие нагрузки, сотрудники региональной прокуратуры с честью выполняют сложные и ответственные задачи, считает прокурор области Игорь Пантюшин. Приоритетные направления деятельности - надзор за исполнением законодательства о труде, здравоохранении, образовании, исполнение национальных проектов. Под постоянным контролем - защита прав предпринимателей и охрана окружающей среды. Наступивший год также ожидается напряженным, говорит Игорь Станиславович.Игорь Пантюшин, прокурор Владимирской области: «Конечно, это приоритетом будет криминогенная обстановка, вопросы наркопреступности, вопросы проявления коррупции. Мы не оставим без внимания защиту мало защищенных слоев населения - это инвалиды, престарелые, несовершеннолетние. На первом плане стоит и выдача квартир. Не без внимания будут обманутые дольщики. Мы уже разработали примерный план работы по восстановлению нарушенных прав».Юлия Шувалова