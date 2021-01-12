В поисках раритетов. Не только по Владимирской области, по всей стране. Наш земляк Тимофей Козин - герой репортажей «Вестей» и создатель «Ретро-склада» - продолжает большую экспедицию. О ней он рассказывает в своём онлайн-проекте. О вещах с историей и людях, которые их собирают, - Мария Платанюк.

В поисках раритетов. Не только по Владимирской области, по всей стране. Наш земляк Тимофей Козин - герой репортажей «Вестей» и создатель «Ретро-склада» - продолжает большую экспедицию. О ней он рассказывает в своём онлайн-проекте. О вещах с историей и людях, которые их собирают, - Мария Платанюк.Снова – за рулём. По городам и весям. Азарт как движущая сила. Тимофей Козин в очередной раз отправляется на поиски раритетов. Для кого-то они рухлядь, а для кого-то - настоящее сокровище. Одна из первых остановок - Борисовское. Знакомство с Юрием. Художником, строителем, коллекционером. В старинном селе он сам восстановил бывший купеческий дом.Разглядеть «вещь с историей» среди груды хлама - искусство. И Тимофею это удаётся виртуозно. Зрителям «Вестей» он известен как создатель «Ретро-склада» во Владимире. В железнодорожном депо- в шаге от вокзала - Тимофей Козин собрал «мозаику эпохи». Сотни и тысячи предметов советского прошлого. От 20-х до 90-х. Путешествие во времени и практически готовые декорации для «ностальгических» съёмок.Тимофей Козин, коллекционер, автор проекта «Ретро-склад»: «Это определённый адреналин. Каждый по-своему получает адреналин, мы получаем адреналин, собирая старьё и узнавая больше о его истории.»Кстати, раритеты Тимофей коллекционирует с детства. В 12 лет нашёл на чердаке рваный сапог. Позже выяснилось, это ичиги - национальная татарская обувь. Так началось невероятное увлечение. Родился Тимофей в Сибири, жил в северной столице. А вот остановку во Владимире определило именно это здание.Тимофей Козин, коллекционер, автор проекта «Ретро-склад»: «Если бы я не попал сюда, я бы не остался во Владимире. Заехал совершенно случайно.В рамках своей youtube-экспедиции Тимофей Козин будет знакомить аудиторию с необычными предметами, советскими и дореволюционными, рассказывать их «биографию». Герои его трэвел-проекта - такие же увлечённые люди. Близкие по духу. Юрий из Борисовского, к примеру, собирает старые санки и станки. Сверлильные, деревообрабатывающие, есть даже печатный. Вот музыкальные инструменты, а вот ещё один «весомый раритет». Он, кстати, уже пополнил коллекцию Тимофея Козина.А это коллекция самоваров. Самому молодому «пузатому» - ровно век. И все они могли бы стать основой необычного музея.- Это дорожный самовар. У него вот так ножки убирались и в дорогу его брали.А это один из первых железных коней. Мотоцикл БМВ 49-го года выпуска. Не экспонат. На ходу. Над его покупкой Тимофей пока раздумывает. А вот «конь педальный» уже переезжает на «Ретро-склад». Раритетная лошадка – символ советского детства. Таких «педальных коней» в Советском Союзе выпускали всего 2 завода. Московский «Салют» и омский авиационный «Полёт». Стоил «скакун» недёшево. 21 рубль 50 копеек. Как замечают авторы проекта, «по тем временам-«иго-го» как много». Хотя, как показала эксплуатация, педали заедали. Кстати, коня уже отправили на реставрацию. Будет как новенький. Свои путешествия по области и стране - в поисках раритетов- Тимофей обязательно продолжит. «Круговорот» удивительных вещей затягивает. Прошлое в деталях ближе, чем кажется. Иногда на расстоянии вытянутой руки.Мария Платанюк«Вести-Владимир»