По информации пресс-службы владимирского МЧС, в тушении пожара принимали участие 11 спасателей и четыре единицы техники.

Во Владимирской области в селе Фомиха 11 января сгорел сельский театр драмы и комедии. Об этом идейные вдохновители учреждения культуры сообщили на странице Вконтакте.«Для нас это был первый дом, который мы купили год назад, скинувшись всем нашим маленьким театром «Эскизы в Пространстве». Мы все научились жить по-деревенски: воду носить из колодца, готовить в печи, бегать в туалет на улицу, пить чай из самовара, рубить дрова. Он объединил нас всех, стал нашей мастерской, нашим любимым местом», - пишут театралы.В этом доме они выпустили спектакль «По грибы», действие которого происходило внутри.«Мы ещё в полной мере не можем осознать произошедшее, но точно уверены, что будем продолжать заниматься творчеством. А весной начнем строить новый дом для радостных встреч и театральных экспериментов», - отмечают они в своём посте.По информации пресс-службы владимирского МЧС, в тушении пожара принимали участие 11 спасателей и четыре единицы техники.