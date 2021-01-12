Количество пострадавших в ДТП на Новой Риге возросло до 50-ти. Об этом сообщил “Интерфаксу” информированный источник. Ранее сообщалось о 20-ти пострадавших. Число погибших пока не

Количество пострадавших в ДТП на Новой Риге возросло до 50-ти. Об этом сообщил “Интерфаксу” информированный источник. Ранее сообщалось о 20-ти пострадавших. Число погибших пока не изменилось – 4 человека. Напомним, 11 января в Подмосковье произошло крупное ДТП с участием водителя из Владимирской области. На Новорижском шоссе самосвал въехал в коллону военных автобусов. Как сообщают федеральные