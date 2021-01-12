Следственный комитет и МВД возбудили уголовные дела.

Количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на Новорижском шоссе возросло до 50 человек. Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее СМИ писали о 40 пострадавших и четырёх погибших.11 января в Подмосковье фура, за рулём которой сидел водитель из Владимирской области, въехала в колонну военных автобусов, в которых находились солдаты-срочники.В результате несколько ПАЗиков превратились в металлолом.Известно, что 26-летний уроженец Владимирской области задержан полицией, которая проводит проверку случившегося. Следственный комитет и МВД возбудили уголовные дела.Находились ли владимирские солдаты в разбившейся колонне пока неизвестно.