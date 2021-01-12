Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Выясняются обстоятельства происшествия. Ведётся следствие.

В пятницу, 8 января, в полицию Мурома поступило заявление об ограблении ювелирного магазина «Изумруд», расположенного на улице Льва Толстого.Коллеги из , пишут, что налётчики в масках закрыли персонал салона в подсобке и оперативно опустошили витрины с изделиями.В УМВД региона уточняют, что возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Выясняются обстоятельства происшествия. Ведётся следствие.Размер нанесённого ущерба пока неизвестен.