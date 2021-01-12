Неизвестные в масках совершили налёт в минувшую пятницу.

Неизвестные в масках совершили налёт в минувшую пятницу.В ювелирном магазине «Изумруд» на улице Льва Толстого грабители закрыли продавцов в служебном помещении и забрали с витрин украшения, сообщил источник порталуПока неизвестно было ли при себе у них оружие, выяснить не удалось. Сейчас сотрудники следственного отдела Мурома проводят комплекс мероприятий, направленных на установление размера ущерба, обстоятельств произошедшего, а также установление и задержания злоумышленников.