Во время каникул жители Владимира вызывали «скорую» 3636 раз. В 379 случаях «карета» с медиками приезжала к детям. За новогодние праздники госпитализировано 728 человек.

Во время каникул жители Владимира вызывали «скорую» 3636 раз. В 379 случаях «карета» с медиками приезжала к детям. За новогодние праздники госпитализировано 728 человек.Причиной обращения за неотложной помощью, чаще всего, становились симптомы ОРВИ – 245 вызовов. Из-за гипертонии к медикам обращались 227 раз. Острое нарушение мозгового кровообращения зарегистрировано 99 раз, токсичное действие спирта – 46, острые кишечные инфекции – 30, пищевые отравления и инфаркты миокарда – по 11.В праздники зарегистрировано 127 случаев травматизма, 26 вызовов поступило из-за аварий на дорогах. Выявлен один случай отравления наркотиками.Интересно, что в 173 случаях по приезду «скорой помощи» пациентов не оказалось на месте. Ещё 151 вызов был отменён, а 92 владимирца отказались от помощи подоспевших медиков.