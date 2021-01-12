Члены Совета Федерации и депутаты ЛДПР предложили повышать выплаты пожилым россиянам чаще одного раза в год. Проект о дополнительной индексации пенсий будет рассмотрен в Госдуме.

Члены Совета Федерации и депутаты ЛДПР предложили повышать выплаты пожилым россиянам чаще одного раза в год. Проект о дополнительной индексации пенсий будет рассмотрен в Госдуме.Согласно документу, выплаты гражданам будут повышать два раза в год. Первая индексация социальных пенсий произойдет с 1 апреля и будет учитывать рост прожиточного минимума. Вторая – с 1 июля, если темпы инфляции за предыдущий год превысят темпы роста прожиточного минимума за аналогичный период.Один из авторов инициативы Ярослав Нилов рассказал, что страховые пенсии будут увеличиваться с 1 января с учетом пенсионного коэффициента. А с 2025 года это будет происходить в два этапа: с 1 февраля – на уровень инфляции, с 1 апреля – исходя из роста доходов Пенсионного фонда страны, уточнил депутат в своем телеграм-канале.Нилов отметил, что законопроект о дополнительной индексации пенсий необязывает, а только дает право повышать выплаты гражданам чаще одного раза вгод. Он напомнил, что по Конституции пенсии должны индексироваться не режеодного раза в год. Депутат добавил, что инициатива касается и работающих пенсионеров.Напомним, в ходе большой пресс-конференции 17 декабря президент России сообщил об . По его словам, выплаты пожилым вырастут на 6,3%, то есть будут выше уровня инфляции. Также Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля изучить вопрос об индексации пенсий работающим гражданам.