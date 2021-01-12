В России завершились испытания препарата на основе березовой коры и лишайников Бетукладин, передает . Принимать его рекомендуется для профилактики ковида. Исследования показали, что у ..

В России завершились испытания препарата на основе березовой коры и лишайников "Бетукладин", передает . Принимать его рекомендуется для профилактики ковида. Исследования показали, что у пациентов, употребляющих лекарство, остаточные симптомы болезни исчезали быстрее. Профилактическое же употребление, по словам разработчика лекарства Бориса Кершенгольца, снижает уровень заболеваемости в 13 раз.