Организаторы надеются на посильную помощь всех неравнодушных. Весной они планируют строительство нового театра.

Накануне, 11 января, в селе Фомиха сгорел местный театр драмы и комедии. О случившем на своей странице «Вконтакте» рассказали организаторы. Театр был создан командой столичных режиссеров, актеров и художников. Летом прошлого года оникупили старый деревенский дом на берегу Нерли. Из хлева сделали малый зал, а окружающие лес, поле и река стали декорациями и сценой для зрителей. Символом театра стала соседская коза Дочка. В августе в Фомихе прошла премьера спектакля «Новоселье».Организаторы надеются на посильную помощь всех неравнодушных. Весной они планируют строительство нового театра.Реквизиты для помощи по ссылке