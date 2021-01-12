Во Владимире заметили необычное явление. Наши телезрители рассказали, что на улице Большой Нижегородской в районе Вокзального спуска они увидели радугу и даже её сфотографировали. При этом

Во Владимире заметили необычное явление. Наши телезрители рассказали, что на улице Большой Нижегородской в районе Вокзального спуска они увидели радугу и даже её сфотографировали. При этом жители города удивились, разве можно увидеть такое зимой? Выяснилось, что это оптическое явление. Оно называется «гало» и бывает разных форм. А возникает из-за преломления солнечного света в кристалликах льда,