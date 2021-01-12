В мэрии напоминают, что закон запрещает выбрасывать шины. В естественных условиях резина разлагается от 120 до 140 лет. При этом она относится к 4 классу опасности.

Во Владимире сотрудники управления ЖКХ получают большое число на уборку брошенных во дворах автомобильных покрышек. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.По состоянию на 12 января, из 8803 обращений горожан выполнено 8776. В работе находится 27 заявок.В мэрии напоминают, что закон запрещает выбрасывать шины. В естественных условиях резина разлагается от 120 до 140 лет. При этом она относится к 4 классу опасности.За незаконную утилизацию предусмотрены крупные штрафы: для граждан - от 800 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 3 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 до 50 тысяч рублей.Добавим, что владимирцы могут оставлять свои жалобы на портале.