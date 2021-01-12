Они уже распределены между медицинскими организациями. В первую очередь иммунизацию проходят медики, соцработники и педагоги. Первая полученная партия в 1 300 доз уже практически вся

Они уже распределены между медицинскими организациями. В первую очередь иммунизацию проходят медики, соцработники и педагоги. Первая полученная партия в 1 300 доз уже практически вся использована. В январе ожидается поставка ещё 51 тысячи доз «Спутника V», что позволит проводить иммунизацию среди широких слоёв населения. Для того чтобы привиться от новой коронавирусной инфекции, необходимо обратиться в