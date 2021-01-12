Для ломбардов начала действовать процедура допуска на финансовый рынок.

Для ломбардов начала действовать процедура допуска на финансовый рынок.Теперь организации, которые только собираются получить статус ломбарда, а также действующие ломбарды должны направить в Банк России заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов и необходимые документы.Ранее реестр ломбардов был основан на данных Федеральной налоговой службы. Чтобы попасть в него, было достаточно иметь два признака – слово «ломбард» в наименовании и обозначение соответствующего вида экономической деятельности. С нового года получить статус ломбарда можно только после прохождения процедуры допуска Банка России. Регулятор будет вправе и исключить ломбард из реестра, если в течение года тот неоднократно нарушал законодательство или фактически не вел деятельность: не заключал договоры займа или хранения.Кроме того, в законе уточнены требования к деловой репутации руководителей ломбардов: председателем правления или наблюдательного совета, либо исполнительным директором не смогут стать те, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономики.«Теперь владимирским потребителям будет легче отличить профессионального заимодавца, надзор за которым осуществляет Банк России, от мошенника. Комиссионный магазин, который покупает вещь якобы с правом обратного выкупа, не сможет выдать себя за ломбард. Настоящий ломбард можно будет проверить в реестре Банка России», - отметил эксперт Отделения Владимир Банка России Александр Храмов.