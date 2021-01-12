Мертвый сезон. Транспортные компании региона временно приостановили перевозки сразу на нескольких междугородних маршрутах.

Мертвыйсезон. Транспортные компании региона временно приостановили перевозки сразу на нескольких междугородних маршрутах. Почему же снова забуксовал привычный рейсовый автобус, выяснял Александр Сыпченко.Замерзшие пассажиры ждут автобус115 Владимир-Радужный. Известие об отмене с нового года сразу 10 рейсов этого маршрута стало для граждан настоящим шоком.Николай Корнилов: «Это неудобно, плюс еще сейчас погодные условия изменились и вынуждены люди стоять по часу, а то и больше, ожидать и это конечно не должно быть так».Из 17 тысяч жителей Радужного почти 6 тысяч учатся и работают во Владимире. Примерно 3 тысячи человек каждый день пользуются услугами муниципального перевозчика. Кроме Радужного, он обслуживает и около 30 деревень Судогодского района. Жительница поселка Коняево Любовь Бабаева надеется, что ситуация вскоре нормализуется.Любовь Бабаева: «Это для граждан очень плохо, с другой стороны народу бывает то мало, то много, но рейсы не надо бы отменять».Рейсовые сокращения начались после известия о том, что с 1 января этого года владимирский автовокзал на четверть поднимает плату за заезд автобуса на вокзал. Этот тариф устанавливает областной департамент транспорта и дорожного хозяйства. Перевозчики неоднократно обвиняли его руководителя Алексея Косилова в лоббировании собственных интересов. Помимо Радужного, рейсы сокращены на Суздальском, Вязниковском, Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном направлении. Январь и февраль для пригородных перевозчиков, что называется, - мертвый сезон, поэтому надеяться на скорое возвращение "ушедших автобусов" не приходится. Ассоциация перевозчиков области этот вопрос неоднократно поднимала на различных слушаниях. По словам ее исполнительного директора Андрея Васькова, транспортные компании вынуждены покидать рынок именно из-за транспортных реформ администрации региона. Ситуацию, он назвал крайне тяжелой.Андрей Васьков, исполнительный директор Ассоциации предприятий автомобильного транспорта: «Этот вопрос мы поднимали на общественном совете по развитию предпринимательства при губернаторе. Губернатор дал поручение протокольное провести работу с вокзалом и наметить мероприятия чтобы сохранилась стоимость по крайней мере до весны и если повышать то в пределах инфляции, не больше, однако эта работа по сути не была проведена и поэтому сейчас мы столкнемся с очередным витком недовольства наших пассажиров».За повышение тарифа и дополнительные расходы перевозчиков расплачиваться, вероятно, придется простым гражданам. Цена за проезд может вырасти, а если транспортная компания из-за убытков приостановит свою деятельность, то люди просто не смогут добраться до работы. Департамент транспорта и Владимирский автовокзал ситуацию комментировать отказались.Александр Сыпченко, Илья Хлудов«Вести-Владимир»