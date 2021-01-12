Глава города Владимира Андрей Шохин выступил против роста тарифа в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Решение было принято после изучения обоснований компаний-перевозчиков.

Глава города Владимира Андрей Шохин выступил против роста тарифа в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Решение было принято после изучения обоснований компаний-перевозчиков.Напомним, перевозчики предложили повысить проезд в автобусах до 31 рубля. Обоснованность этой суммы должен проверить департамент цен и тарифов Владимирской области. Как стало известно “Вестям”, заседание ещё не запланировано. При этом областная администрация утверждает, что повышение цены возможно в пределах одного рубля. Исключением стал 2019 год, когда стоимость проезда увеличилась на 2 рубля. Проезд в общественном транспорте подорожает и в Коврове. С 10 января стоимость одной поездки в социальных автобусах составит 23 рубля. А во всех остальных - 24 рубля. Изменения вступят в силу с 1 февраля.