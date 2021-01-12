Новое структурное подразделение получит статус автономного учреждения, руководить которым будет Дмитрий Ковригин.

Власти Владимира задались целью объединить два учреждения допобразования – ДДЮТ и детско-юношеский центр «Клуб». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.Новое структурное подразделение получит статус автономного учреждения, руководить которым будет Дмитрий Ковригин. Цель реорганизации – оптимизация бюджета.Напомним, что на базе ДЮЦ «Клуб» сейчас работает 24 секции и кружка по хореографии, авиамоделированию, изобразительному искусству, вокалу и ряду других направлений. Только в 2018-2019 годах их посетили 7 200 детей в возрасте от 3 до 18 лет.