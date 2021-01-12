22 января страна отметит 100-летие композитора, пианиста и педагога Арно Бабаджаняна.

22января страна отметит 100-летие композитора, пианиста и педагога Арно Бабаджаняна.Он знаменит своимиконцертами, мелодиями к популярным фильмам, джазовыми композициями и мюзиклами. Владимирский русский оркестр приглашает на концерт - традиционно в Старый новый год, на котором прозвучат произведенияБабаджаняна.Такиепесни Арно Бабаджаняна как "Благодарю тебя" сегодня часто исполняют в современной манере. Но классические мотивы подходят им больше, считает солист оркестра Андрей Пиляев. Чтобы зрители подпевали и не забывали, как звучат в оригинале главные песни советской эпохи.- Когда ты слушаешь их или когда ты исполняешь, хочется всегда подумать. Что ты поешь, о чем. Все это прекрасно.Арно Бабаджанянписал музыку на стихи Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Леонида Дербенёва и Евгения Евтушенко. И сегодня его мелодии узнаваемы и любимы. Зрителей ждетпраздник советской песни с национальной окраской, рассказывает дирижер владимирского русского оркестра Анатолий Антонов.- У него свой почерк. И знаете, такой восточный колорит. Очень тонкий. Не скажешь , что написано в Армении. А звучат такие мотивчики...Светлана Балашова - студентка академии имени Гнесиных. И уже год - солистка владимирской филармонии. На концерте она исполнит три сольных композиции: "Приснилось мне", "Мосты" и "Люблю тебя". Последняя песня для Светланы особенная - она уже исполняла ее раньше перед публикой. Да и текст близок, признается девушка.- Сейчас такое время, когда необходимо посещать какие-то концерты, просвещаться. И очень хочется, чтобы наша концертная жизнь вернулась, нам этого очень не хватает. Для нас своего рода это огромнейший подарок, что такой большой концерт после новогодних праздников состоится все-таки.В связи с ограничениями в пандемию, зал будет заполнен только наполовину. А значит, количество билетов ограничено. Отметить Старый новый год под любимые песни зрители смогут уже в эту среду - в 18:30.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.