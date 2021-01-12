Во время новогодних каникул в областном центре на соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора проверено 103 предприятия потребительского рынка.

Во время новогодних каникул в областном центре на соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора проверено 103 предприятия потребительского рынка.Как уточняет пресс-служба горадминистрации, нарушения были выявлены в 37 случаях, среди которых 32 торговых точки, три объекта общественного питания и две парикмахерских.«В основном нарушения заключались в отсутствии разметки для социальной дистанции между посетителями, несвоевременном заполнении графиков уборки и дезинфекции помещений, журналов термометрии», - уточнили в мэрии.Мониторинг мест массового пребывания владимирцев продолжается. В частности, вчера, 11 января, рейды по соблюдению «масочного» режима прошли на 11 предприятиях торговли, общественного питания и сферы услуг. Среди них - магазины «Верный», «Спар», «Индейкин дом», «Дикси» и «Магнит», пекарня «Добрые булки» и ресторан «Вилла».Информация о нарушениях доводится до руководителей предприятий.Чиновники горадминистрации добавили, что в праздники также проверялось выполнение «антиковидных» требований на Владимирском центральном рынке, в том числе в части соблюдения пожилыми людьми режима самоизоляции.По информации руководства МУП «Владимирский центральный рынок», приостановлено действие договора аренды с семью физическими лицами в возрасте старше 65 лет.