Приоритетным направлением будет модернизация систем водоснабжения в рамках нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Экология».

Во Владимирской области на жилищно-коммунальное хозяйство в 2021-2023 годах планируется потратить порядка 8 млрд рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.Для сокращения аварийного жилого фонда муниципалитеты в 2021 году получат 387 млн рублей, в 2022-2023 годах – по 1,2 млрд рублей. Считается, что благодаря этому свои жилищные условия улучшат 3400 владимирцев. Планируется снести более 60 тысяч ветхих квадратных метров. При этом на переселение в 2021 году выделят 175,5 млн рублей, а в 2022-2023 годах – по 163 млн рублей ежегодно.В Белом доме отмечают, что властью предусмотрено строительство и приобретение жилых помещений для малоимущих граждан. На эти цели в текущем году планируется направить свыше 273 млн рублей, в 2022 году – 275 млн рублей, в 2023 году – 290 млн рублей. В новую недвижимость смогут переехать 525 семей.Порядка 1,5 млрд рублей уйдёт на благоустройство городских площадей, скверов, улиц, парков, дворов.«В этом году Вязники дополнительно получат 34,2 млн рублей на завершение благоустройства Фатьяновского парка», - уточнили в пресс-службе администрации Владимирской области.Зарезервировано около 1,2 млрд рублей на повышение качества питьевой воды. Для этого построят 19 новых объектов водоснабжения.На строительство, реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2021 год заложено ещё более 190 млн рублей, на 2022 год – 210,8 млн рублей, на 2023 год – 230,8 млн рублей.В рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности во Владимирской области заменят 3000 светильников, а также построят и модернизируют девять котельных. При этом шесть нерентабельных вовсе закроют.За двухлетний период власти поставили цель построить восемь автомобильных газозаправочных станций и переоборудовать на использование природного газа более 1900 единиц транспорта.«На 2021 – 2023 годы озвучена задача построить 43,5 километров сетей водоснабжения и 69,6 километров газоснабжения в сельской местности», - подчёркивают в обладминистрации.На газификацию сельских поселений выделят 103,5 млн рублей.Кроме того, для увеличения темпов прокладку газовых труб в регионе финансируются мероприятия по проектированию и строительству инженерных сетей путём введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования. По указанной программе запланировано направить из областного бюджета порядка 90 млн рублей.Дальнейшее развитие получат общественно значимые проекты местных инициатив, на которые предусмотрено 58 млн рублей. С привлечением средств бизнеса и населения планируется реализовать 48 проектов в 34 сельских поселениях области.На борьбу с борщевиком во Владимирской области ежегодно будет выделяться по 11,6 млн рублей на обработку 446,5 га засоренных площадей в 32 сельских поселениях.