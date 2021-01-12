Эта новость держит в напряжении всех любителей дачных шашлыков и тех, кто весной и осенью предпочитают сжигать листву и мусор рядом с домом.

Этановость держит в напряжении всех любителей дачных шашлыков и тех, кто весной и осенью предпочитают сжигать листву и мусор рядом с домом.С начала этого года в силу вступили новые правила противопожарного режима, в том числе регулирующие разведение открытого огня во дворах. Спешим успокоить, в постановлении правительства эти запреты действительно есть, но они далеко не тотальные. Сжигать мусор и разводить костры во дворах частных домов запрещено только на расстоянии ближе 5 метров от построек. Если расстояние больше и огонь разводится в несгораемых емкостях, он вполне законен. То же самое правило предусмотрено и для приготовления шашлыков и разжигания мангалов. Изменения коснулись и поведения граждан при возникновении пожара - теперь звонка в Службу спасения недостаточно.Алексей Купин, начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области, полковник внутренней службы:- Это нормативный акт, который обязателен для всех граждан РФ. И вступили в силу новые правила противопожарного режима в РФ. Часть положений имеют запретительный характер. Достаточно большое количество изменений, которые касаются и обязанностей граждан по действиям в случае пожара. Если раньше нужно было просто позвонить, сообщить, то теперь нужно принять в случае отсутствия угрозы, меры по тушению пожара и эвакуации людей любому из нас.Законодательстволюбителей шашлычного дымка не расстроит, а исследования китайских ученых из университета Гуанчжоу, напротив. Они провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что дым от костра во время жарки очень вреден. Опасно не только жарить мясо, но и стоять рядом с мангалом, вдыхая дым. Во время розжига из-за термического разложения целлюлозы образуется большое количество полициклических ароматических углеводородов или, сокращённо, - ПАУ. Многие из них - вредные канцерогены, которые попадают в организм, в том числе прямо через кожу, и меняют структуру ДНК, из-за чего увеличивается риск развития онкологии. Так что лучше всего выбирать одежду, которая закроет все части тела, и снимать её сразу после приготовления шашлыка.