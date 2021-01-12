Владимирский автовокзал отмечает, что это временное явление.

Владимирский автовокзал отмечает, что это временное явление.В частности на маршруте «Владимир — Вязники» по воскресеньям не будет рейсов с отправлением из Вязников в 6:30 и 14:30 и из Владимира в 15:00 и 16:30.Также12 января 2021 года на маршруте «Владимир – Суздаль» временно отменяются следующие рейсы:-отправление от автостанции г.Суздаль в 09:30 и 12:30,-отправление от автовокзала г.Владимир в 10:30 и 13:30.Тем временем, наши «Вести» готовят репортаж посвященный подъему для перевозчиков стоимости услуг автовокзала сразу на 25 процентов с 1 января. Как это отразится на количестве рейсов и стоимости проезда? Мы все расскажем в очередных выпусках «Вестей» и на нашем сайте.