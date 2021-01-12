61-летний государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Ростехнадзора привлекается за мошенничество с использованием служебного положения.
61-летний государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Ростехнадзора привлекается за
мошенничество с использованием служебного положения.
По версии следствия, обвиняемый, проверяя документацию коммерческой фирмы на получение лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта, установил, что в актах отсутствует подпись представителя Ростехнадзора. И был должен отказать в выдаче лицензии.
Но
предложил коммерсанту за 80 тысяч рублей, подписать акты и дать положительное заключение, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.
После получения денежных средств и проставления своей подписи обвиняемый был задержан сотрудниками регионального УФСБ.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд.