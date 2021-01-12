Срок содержания под стражей обвиняемому продлен на 1 месяц 9 суток, по 27 февраля 2021 года включительно.

Сегодня Ковровский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Дмитрия Копылова, обвиняемого в похищении 7-летнего школьника в поселке Горки.В судебном заседании следователь и прокурор ходатайство поддержали, просили удовлетворить. Обвиняемый и его защитник не возражали против продления срока содержания под стражей.Суд по результатам рассмотрения представленных сторонами материалов ходатайство следователя удовлетворил, срок содержания под стражей обвиняемому продлен на 1 месяц 9 суток, по 27 февраля 2021 года включительно.Напомним, 26-летнего жителя деревни Макариха 20 ноября. По версии следствия, он похитил 7-летнего ребенка. Полиции удалось благодаря зарубежным коллегам, которые по каналам Интерпола сообщили о публикациях «в теневом сегменте интернета» про мужчину, удерживающего дома маленького мальчика.