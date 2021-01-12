На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 января 2021 года лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 января 2021 года лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.(40 сл. в г. Владимире, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 14 сл. в Муромском, 12 сл. в Петушинском, 10 сл. в Александровском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Ковровском, 9 сл. в Вязниковском, 9 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Гороховецком, 6 сл. в Суздальском, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Киржачском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 20 566 случаев заболевания (4308 сл. в г. Владимире, 2645 сл. в Гусь-Хрустальном, 2258 сл. о. Муром, 1536 сл. в Ковровском, 1319 сл. в Александровском, 1267 сл. в Петушинском, 1019 сл. в Вязниковском, 984 сл. в Юрьев-Польском, 776 сл. в Кольчугинском, 696 сл. в Собинском, 697 сл. в Суздальском, 593 сл. в Гороховецком, 531 сл. в Меленковском, 483 сл. в Камешковском, 466 сл. в Киржачском, 458 сл. в Селивановском, 275 сл. в г. Радужном, 255 сл. в Судогодском