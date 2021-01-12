В лидерах по суточному приросту по-прежнему Владимир, где зарегистрировано 40 заболевших.

Во Владимирской области за прошедшие сутки выявлено ещё 157 случаев заражения коронавирусом.В лидерах по суточному приросту по-прежнему Владимир, где зарегистрировано 40 заболевших. Также ковид диагностирован у 20 жителей в Гусь-Хрустальном районе. Ещё 14 пациентов с Covid-19 прибавилось в Муромском, 12 - в Петушинском, 10 - в Александровском районах. По 9 заболевших выявлено в Юрьев-Польском, Ковровском, Вязниковском, Кольчугинском районах, по 6 - в Гороховецком и Суздальском, 4 - в Меленковском, 3 - в Селивановском, по 2 - в Собинском районе и ЗАТО Радужный. По одному инфицированному зарегистрировано в Судогодском и Киржачском районах.