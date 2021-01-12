Вакцина уже распределена между медицинскими организациями региона.

Вакцина уже распределена между медицинскими организациями региона.В первую очередь иммунизацию проходят медицинские, социальные работники и педагоги, сообщает департамент здравоохранения.Напомним, ранее в регион было поставлено 1300 доз антиковидной вакцины. Она практически вся использована. В январе ожидается поставка еще 51 тысячи доз вакцины «Спутник V», что позволит проводить иммунизацию среди широких слоев населения. Для того чтобы привиться от ковида, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. С целью повышения доступности вакцинопрофилактики прививочные пункты будут развернуты во всех районах области.