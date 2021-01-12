Во Владимирской области за сутки 12 января лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за сутки 12 января лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.40 случаев во Владимире,20 - в Гусь-Хрустальном районе,14 - в округе Муром,12 - в Петушинскомрайоне10 - в Александровскомрайоне9 - в Юрьев-Польскомрайоне9 - в Ковровскомрайоне9 - в Вязниковскомрайоне9 - в Кольчугинскомрайоне6 - в Гороховецкомрайоне6 - в Суздальскомрайоне4 - в Меленковскомрайоне3 - в Селивановскомрайоне2 - в Собинскомрайоне2 - в г. Радужный,1 - в Судогодскомрайоне1 - в Киржачском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 20 566 случаев заболевания.4308 случаев во Владимире,2645 - в Гусь-Хрустальномрайоне2258 - в о. Муром,1536 - в Ковровскомрайоне1319 - в Александровскомрайоне1267 - в Петушинскомрайоне1019 - в Вязниковскомрайоне984 - в Юрьев-Польскомрайоне776 - в Кольчугинскомрайоне696 - в Собинскомрайоне697 - в Суздальскомрайоне593 - в Гороховецкомрайоне531 - в Меленковскомрайоне483 - в Камешковскомрайоне466 - в Киржачскомрайоне458 - в Селивановскомрайоне275 - в г. Радужном,255 - в Судогодскомрайоне.