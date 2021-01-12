Во Владимирской области за сутки 12 января лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Во Владимирской области за сутки 12 января лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
40 случаев во Владимире,
20 - в Гусь-Хрустальном районе,
14 - в округе Муром,
12 - в Петушинском
районе
,
10 - в Александровском
районе
,
9 - в Юрьев-Польском
районе
,
9 - в Ковровском
районе
,
9 - в Вязниковском
районе
,
9 - в Кольчугинском
районе
,
6 - в Гороховецком
районе
,
6 - в Суздальском
районе
,
4 - в Меленковском
районе
,
3 - в Селивановском
районе
,
2 - в Собинском
районе
,
2 - в г. Радужный,
1 - в Судогодском
районе
,
1 - в Киржачском.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 20 566 случаев заболевания.
4308 случаев во Владимире,
2645 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
2258 - в о. Муром,
1536 - в Ковровском
районе
,
1319 - в Александровском
районе
,
1267 - в Петушинском
районе
,
1019 - в Вязниковском
районе
,
984 - в Юрьев-Польском
районе
,
776 - в Кольчугинском
районе
,
696 - в Собинском
районе
,
697 - в Суздальском
районе
,
593 - в Гороховецком
районе
,
531 - в Меленковском
районе
,
483 - в Камешковском
районе
,
466 - в Киржачском
районе
,
458 - в Селивановском
районе
,
275 - в г. Радужном,
255 - в Судогодском
районе.